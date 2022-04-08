На Слобожанском направлении враг продолжил блокировать Харьков – Генштаб

Оккупанты обстреливают жилые кварталы с использованием артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня.
На Слобожанском направлении противник продолжил блокировать город Харьков.
Враг производит обстрелы жилых кварталов с использованием артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня и минометов большого калибра.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 8 апреля.
Кроме того, на Южнобужском направлении российские оккупанты продолжают вести боевые действия в районе Александровки, однако успеха не добились.
Напомним, подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя. В боях против ВСУ со 2 по 4 апреля это подразделение потеряло около 30 военнослужащих. Следовательно, в дальнейшем спецназовцы решили не испытывать судьбу.
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