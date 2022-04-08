Окупанти силоміць вивезли до Росії 31 тисячу жителів Маріуполя - мер

Спочатку маріупольців везуть до фільтраційних таборів, а звідти до РФ.

Від початку війни Росії проти України окупанти силоміць вивезли до Росії 31 тис. жителів Маріуполя.

Про це повідомив в мер Маріуполя Вадим Бойченко у ефірі телепроєкту "FREEДОМ".

"За нашою інформацією, 31 тисяча людей була примусово вивезена на територію Росії чи так званої ДНР. Це вже верифіковані дані", - повідомив мер.

Відомо, що спочатку маріупольців силоміць везуть до фільтраційних таборів у Новоазовську. Там у містян знімають відбитки, всю біометрику та змушують підписувати різні документи. Звідти вже відправлять до віддалених куточків РФ.

"Люди чекають там тижнями. Фільтрація дуже жорстка - знімають відбитки, всю біометрику. Заставляють підписувати різного роду документи. Особливо жорстко підходять до муніципальних співробітників чи людей, які були пов’язані з держорганами. Є люди, які готові надати свідчення, як їх примусово вночі під дулом автомату заставляли покинути місто у невідомому напрямі. Потім вони опинялися в Астрахані, Томську, Тамбові чи інших містах глибоких злиднів Росії", - повідомив мер Маріуполя.

Нагадаємо, у ніч проти 8 квітня у Маріупольському торговельному порту російські окупанти обстріляли криголам "Капітан Бєлоусов", на якому перебував цивільний екіпаж. Внаслідок обстрілу одна людина загинула.

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