На війні загинув чемпіон з фехтування Ігор Храмцов

У чоловіка залишилася дружина і двоє дітей.

У боях за Україну загинув колишній фехтувальник, майстер спорту УРСР, переможець та призер чемпіонатів Ігор Храмцов.

Про загибель Героя повідомили у Федерації фехтування України.

Чоловік вступив до лав ЗСУ у березні 2022 року. Під час обстрілу під Покровськом, він отримав важке поранення.За його життя боролися лікарі, але врятувати не змогли.

"Вихованець миколаївської школи рапірного фехтування, і зокрема тренерів Олени Михайлівни Салтановської, Світлани Вальтерівни Петрової та Михайла Михайловича Горбачова, навіть після завершення спортивної кар'єри він продовжував тримати руку на пульсі фехтувального життя, приходив на змагання, вболівав і щиро радів успіхам українських спортсменів", - написали у повідомленні.



У загиблого залишилася дружина і двоє дітей.

Раніше стало відомо, що на війні загинув всесвітньовідомий кікбоксер Роман Головатюк.

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