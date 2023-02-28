Правоохоронці на Донеччині зафіксували атаку окупантів на будинок цивільних людей.

Російські окупанти на Донеччині розстріляли будинок місцевих мешканців. Поліція фіксує наслідки.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, окупанти з “Градів” атакували місто Красногорівку. Снаряд потрапив у будинок, де у цей момент перебували літні люди. Зруйновані стіни, дах, пошкоджені меблі.

Снаряд впав поряд з жінкою, яка була в цей момент у спальні.

“Правоохоронці задокументували наслідки російського удару та запропонували людям евакуюватися. Після атаки окупантів люди перебували у стані шоку. “Білі Янголи” заспокоїли їх та доставили до безпечного місця”, - розповіли в пресслужбі МВС.

Нагадаємо, що армія Росії знову обстріляла Куп'янськ на Харківщині. Внаслідок ворожого удару загинув цивільний 63-річний чоловік.

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