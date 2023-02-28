Росіяни обстріляла Куп'янськ на Харківщині: є загиблий

Зранку 28 лютого армія Росії знову обстріляла Куп'янськ на Харківщині. Внаслідок ворожого удару загинув цивільний 63-річний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворог зруйнував житлові будинки. Крім того, пошкоджено будівлю дитячого садка. Також під удар потрапив міський парк відпочинку.

Голова облсті зауважиа, що небезпека повторних обстрілів залишається високою. Саме тому просить люде бути обережними та не ігнорувати сигнали тривоги.

"Російські окупанти продовжують свідомо бити по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківщини", - наголосив Синєгубов.

Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що ймовірність повторного наступу російських окупантів на Харків та Куп'янськ існує, але ЗСУ відстежують дії ворога та готові дати відсіч у разі потреби.

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