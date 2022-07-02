Окупанти обстріляли Бахмут: п'ятеро поранених, серед них – дитина

Уранці росіяни обстріляли місто з гармат, вдень – завдали авіаудару.

У п'ятницю, 1 липня, російські окупанти обстріляли та завдали авіаудар по місту Бахмут на Донеччині. Внаслідок атаки ворога щонайменше п'ять людей було поранено, серед яких – дитина.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, вранці росіяни обстріляли місто з гармат, вдень – завдали авіаудару.

"Щонайменше 5 поранених – наслідок сьогоднішніх обстрілів Бахмута. Серед поранених – 11-річна дитина. Всі злочини росіян на нашій землі — свідомі та цілеспрямовані", – зазначив голова ОВА.

Кириленко вкотре закликав жителів Донеччини евакуюватися у безпечніші регіони України, щоб зберегти власні життя.