Окупанти обстріляли Бахмут: п'ятеро поранених, серед них – дитина

Уранці росіяни обстріляли місто з гармат, вдень – завдали авіаудару.
У п'ятницю, 1 липня, російські окупанти обстріляли та завдали авіаудар по місту Бахмут на Донеччині. Внаслідок атаки ворога щонайменше п'ять людей було поранено, серед яких – дитина.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, вранці росіяни обстріляли місто з гармат, вдень – завдали авіаудару.
"Щонайменше 5 поранених – наслідок сьогоднішніх обстрілів Бахмута. Серед поранених – 11-річна дитина. Всі злочини росіян на нашій землі — свідомі та цілеспрямовані", – зазначив голова ОВА.
Кириленко вкотре закликав жителів Донеччини евакуюватися у безпечніші регіони України, щоб зберегти власні життя.
Раніше повідомлялося, що за добу росіяни випустили по Сумщині понад 270 мін, ракет та снарядів, постраждала 64-річна жінка (фото, відео).
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