Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти обстріляли Бахмут: п'ятеро поранених, серед них – дитина

Дата публікації
Перегляди
5
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти обстріляли Бахмут: п'ятеро поранених, серед них – дитина

Фото: Павло Кириленко/Facebook

Уранці росіяни обстріляли місто з гармат, вдень – завдали авіаудару.

У п'ятницю, 1 липня, російські окупанти обстріляли та завдали авіаудар по місту Бахмут на Донеччині. Внаслідок атаки ворога щонайменше п'ять людей було поранено, серед яких – дитина.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, вранці росіяни обстріляли місто з гармат, вдень – завдали авіаудару.

"Щонайменше 5 поранених – наслідок сьогоднішніх обстрілів Бахмута. Серед поранених – 11-річна дитина. Всі злочини росіян на нашій землі — свідомі та цілеспрямовані", – зазначив голова ОВА.

Кириленко вкотре закликав жителів Донеччини евакуюватися у безпечніші регіони України, щоб зберегти власні життя.

Раніше повідомлялося, що за добу росіяни випустили по Сумщині понад 270 мін, ракет та снарядів, постраждала 64-річна жінка (фото, відео).

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація