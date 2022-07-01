Скільки території Донеччини залишилося під контролем України: відповідь ОВА

Майже всі населені пункти контрольованої Україною Донеччини обстрілюються ворогом.
Під контролем України перебуває 45% Донецької області, але окупанти постійно обстрілюють ці території.
Пр це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Наразі залишається під контролем 45%. Це практично половина області, при тому, що третина окупована була протягом восьми років до повномасштабного вторгнення", - зазначив Кириленко.
За його словами, обстрілюються практично всі населені пункти області. Обстріли – руйнівні, їх багато і вони відбуваються постійно.
Голова ОВА повідомив, що протягом останнійх 5 діб відбувається постійний обстріл Слов’янська.
Раніше у Генштабі повідомили, що окупанти ведуть обстріли на Бахмутському напрямку, проте ЗСУ відбили спроби штурму й наступу.
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