На Одещині - "приліт" ворожої ракети: відомо про загиблих

За інформацією ЗМІ, російська ракета влучила в житловий будинок.
В Одеські області під час повітряної тривоги зафіксували влучання ворожої ракети. На жаль, є загиблі.
Про це пише речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
"Одещина. Влучання ворожої ракети. На жаль, є загиблі. Подробиці - згодом", - зазначив Брачтук.
Як повідомляє "Суспільне", з посиланням на ОК "Південь", російська ракета влучила в населений пункт області. На місці є загиблі. Інформація уточнюється.
"Україна 24" стверджує, що ракета влучила в житловий будинок — є загиблі та поранені, проте поки ця інформація непідтверджена.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Миколаєві кількість загиблих збільшилася до восьми.
Читайте також: