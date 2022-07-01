На Одещині - "приліт" ворожої ракети: відомо про загиблих

На Одещині - "приліт" ворожої ракети: відомо про загиблих

За інформацією ЗМІ, російська ракета влучила в житловий будинок.

В Одеські області під час повітряної тривоги зафіксували влучання ворожої ракети. На жаль, є загиблі.

Про це пише речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одещина. Влучання ворожої ракети. На жаль, є загиблі. Подробиці - згодом", - зазначив Брачтук.

Як повідомляє "Суспільне", з посиланням на ОК "Південь", російська ракета влучила в населений пункт області. На місці є загиблі. Інформація уточнюється.

"Україна 24" стверджує, що ракета влучила в житловий будинок — є загиблі та поранені, проте поки ця інформація непідтверджена.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Миколаєві кількість загиблих збільшилася до восьми.

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