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Росія знову обстріляла Одеську область: одну ракету збила ППО

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Росія знову обстріляла Одеську область: одну ракету збила ППО

Фото: ТСН.ua

Російські окупанти продовжують вчиняти воєнні злочини.

Так, 29 червня РФ ракетами обстріляла Одещину, одну ціль вдалось збити системі протиповітряної оборони. 

Про це повідомив голова ОВА Максим Марченко. 

"Сьогодні ворог наніс декілька ракетних ударів по території області. Одна ракета була збита нашим підрозділом ППО", - повідомив Марченко. 

Також голова Одеської ОВА анонсував перевірку торговельних центрів в області щодо дотримання ними правил безпеки під час сигналів повітряної тривоги. 

Нагадаємо,  за чотири дні на територію України було випущено 131 ракету. Удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуці показав, що у Кремлі точно не зважають на жертви в Україні серед цивільних.

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