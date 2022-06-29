Удар по ТЦ у Кременчуці: Арестович надав три версії щодо дій росіян

Удар по ТЦ у Кременчуці: Арестович надав три версії щодо дій росіян

Загалом, за чотири дні, територією України було випущено 131 ракету.

Удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуці показав, що у Кремлі точно не зважають на жертви в Україні серед цивільних.

Про це заявив радник Офiса президента України Олексiй Арестович у інтерв'ю ізраїльському журналісту.

По місту вдарили двома ракетами. Одна потрапила до машиноремонтного заводу, друга до ТРЦ.

За словами Арестовича, є три версії того, що відбувається:

Били по заводу, але потрапили до ТРЦ та заводу.

Били по ТРЦ, але потрапили і до заводу.

Цілилися в обидва об'єкти одразу.

"У будь-якому разі це порушує принципи ведення війни та людську мораль. Хоча ми давно знаємо, що до кремлівських це не можна застосувати. Удар по густонаселеному місту о 16:00 ракетою, у якої похибка попадання 600 м - це злочин. Такі ж, як і бомбардування пологових будинків та драмтеатру в Маріуполі. Такі самі злочини як у Бучі", - сказав він.

Щодня російська армія пускає ракети по Харкову та Миколаєву, Києву, Дніпру, Одесі та іншим містам.

Ракетний терор, розгорнутий проти України, спрямований на залякування.

"Але ми не зламалися у лютому-березні, ми не зламаємось і зараз", - додав Арестович.

Нагадаємо, під час розбирання завалів ТЦ у Кременчуці стався зсув, постраждали двоє рятувальників.

Як повідомлялсоя, у Кременчуці мати шукає 22-річну доньку, яка зникла після терористичної атаки Росії на ТЦ.

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