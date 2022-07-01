У Росії пенсіонера повільно переїхала поливальна машина: відео

На головній вулиці міста Уфи пішохід потрапив під колеса вантажівки, яка рухалася заднім ходом.

У четвер, 30 червня, в російському місті Уфі водій поливальної машини на смерть задавив 84-річного пенсіонера.

Про це повідомляє Telegram-канал “Подъем" з посиланням на місцеву Державтоінспекцію.

Смертельна аварія сталася на центральній вулиці міста - проспекті Жовтня. За попередньою інформацією, 60-річний водій спеціальної поливомийної машини ГАЗ під час руху заднім ходом допустив наїзд на пішохода.

На відео з камер спостереження видно, що пішохід ніяк не реагує на машину, яка повільно наїхала на нього з-заду.

Внаслідок ДТП 84-річний чоловік від отриманих травм помер на місці.

Нагадаємо, раніше У Ленінградській області Росії на трасі "Сортавала" сталася аварія. Внаслідок сильного зіткнення з багажника автівки вивалилось понівечене тіло мертвого чоловіка.

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