Окупанти за добу тричі обстріляли Херсон: як минула ніч у регіонах

Окупаційні війська продовжують обстрілювати атакувати мирні населені пункти.

Ситуація в регіонах станом за даними обласних державних адміністрацій.

На Чернігівщині за добу ворог здійснив два обстріли із артилерії та мінометів пр територіям Корюківського та Новгород-Сіверського районів. Обійшлося без втрат та руйнувань.

На Сумщині окупанти вночі та вранці обстрілювали територію області. Сьогодні зранку був обстріл з АГС околиці Великописарівської ТГ. Без втрат та ушкоджень. Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли території Хотінської, Шалигинської, Есманської, Великописарівської, Краснопільської, Середино-Будської та Білопільської громад. Інформація щодо наслідків та руйнувань уточнюється.

На Дніпропетровщині ворог вдарив по Синельниківському району, поцілив по Великомихайлівській громаді. Надзвичайники обстежують територію. З'ясовують наслідки атаки. Без жертв. У Новомосковську два дні ліквідовували наслідки ударів БпЛА. Роботи нарешті завершені.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів, Червоне, Степове, Залізничне, Ольгівське, Новоданилівка, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Чарівне, Білогір'я, Преображенка, Полтавка, Кам'янське, Малі Щербаки. Є повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

На Харківщині на Слобожанському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Кам’янка, Новомлинськ, Красне Перше, Дворічна, Западне і Кіндрашівка. На Куп’янському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове.

Більше 10 ударів з міноментів окупанти здійснили по с.Олександрівка та с.Тимофіївка Богодухівського району. Пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. Також вчора під ударом були м.Куп’янськ та м.Вовчанськ. Без постраждалих.

На Луганщині на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії у районі Новоселівського, Кремінної та Білогорівки. Здійснив артилерійські обстріли Новоселівського, Невського, Білогорівки. На Білокуракинщині росіяни вдалися до чергових провокацій. Днями населеними пунктами пересувалася техніка із синьо-жовтим прапором – росіяни дивилися на реакцію місцевого населення.

Ситуація в області залишається складною.

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На Донеччині вночі ворог здійснив ракетний обстріл Костянтинівки. Окупанти застосували ракету С-300. Поцілили у житловий сектор. Пошкоджено приватні та двоповерхові будинки. Одна людина поранена. Також вночі ворог здійснив ракетний удар по Краматорську у центрі міста. Протягом доби здійснені авіаудари, РСЗВ «Град», танк, міномети, артилерія. Обстріляні Авдіївка, Бахмут, смт Велика Новосілка, с.Времівка, с.Орлівка, с. Тоненьке, с.Сєверне. В області за добу — 2 поранених.

На Херсонщині за інформацією ГШ ЗСУ, ворожих обстрілів зазнали Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Іванівка, Томарине, Одрадокам’янка, Тягинка, Новотягинка, Понятівка, Розлив, Садове, Дніпровське та Херсон. За минулу добу противник здійснив 86 обстрілів, випустивши 385 снарядів з важкої артилерії та «Градів». Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази. 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Вчора російська артилерія також вдарила по Білозерці. Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок. З-під завалу власної оселі вдалося врятувати жінку. Постраждалу шпиталізовано. Руйнувань зазнали оселі мирних мешканців та виникла пожежа, яку місцеві жителі села погасили самостійно. Шестеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, у тимчасово окупованих населених пунктах Луганської області російські загарбники чинять провокації з прапором України при пошуку партизанів.

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