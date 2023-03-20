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Сусідські собаки жорстоко вбили жінку на очах у маленького сина

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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522
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Сусідські собаки жорстоко вбили жінку на очах у маленького сина

Фото: Getty Images

Жінка пішла годувати тварин.

В американському штаті Пенсільванія жінка померла після нападу сусідських собак, яких вона пішла годувати.

38-річну Крістін Поттер загризли два німецькі доги на очах у її маленького сина. 

Про це пише mirror.co.uk.

Хлопчик був присутній на місці події. Щойно він побачив, що собаки починають нападати на його матір, він побіг додому, аби його брат зателефонував 911.

На місце події також прибула служба захисту тварин. Собак доставили до ветеринара та приспали.

Зі свого боку, приголомшена власниця догів сказала, що в неї "розбите серце" через те, що сталося: "Я шокована, я не вірю і просто хочу померти".

У повідомленні йдеться, що раніше у Крістін загинув чоловік. Один із її синів також помер в автокатастрофі 2020 року. Йому було 11 років.

Не так давно вона знайшла нове кохання і заручилася. Пара планувала вирушити разом у відпустку до Флориди.

Нагадаємо, у США співробітницю Стенфордського університету заарештували та звинуватили у брехні. Жінка заявила, що її нібито двічі зґвалтували у кампусі минулого року.

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Дата публікації
Перегляди
522
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