Підрив "Кримського титану" зачепить три сусідні країни – Гуменюк

У тимчасово окупованому Криму, в Армянську, росіяни готують теракт на хімічному підприємстві "Кримський титан". Якщо там станеться вибух – це буде штучна техногенна катастрофа. Зараз Україна спостерігає за активністю російських окупантів на території підприємства та фіксує випадки часткового виїзду місцевого населення через побоювання катастрофи.

Про це на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ" розповіла керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, у разі підриву підприємства першочергово постраждають російські військові, а також аварія може торкнутися громадян Туреччини, Румунії та Молдови.

"Якщо порівняти шантаж і приведення в дію техногенної катастрофи, пов’язаної з Каховською ГЕС, то це була більш локальна така ситуація, але те, що пов’язане з заводом "Титан", вже матиме міждержавний характер. Тому що, за оцінками фахівців, зона ураження може дістатися й інших країн, зокрема Туреччини, Румунії, Молдови, і це має непокоїти керівництво і цих країн, і посилити міжнародний тиск", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, у Криму фіксують випадки групових виїздів людей, люди намагаються максимально віддалитися від цієї зони небезпеки.

Нагадаємо, екологиня попередила про наслідки ймовірного теракту на "Кримському титані".

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