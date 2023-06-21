Подрыв "Крымского титана" коснется трех соседних стран — Гуменюк

Во временно оккупированном Крыму, в Армянске, россияне готовят теракт на химическом предприятии "Крымский титан". Если там произойдет взрыв, это будет искусственная техногенная катастрофа. Сейчас Украина наблюдает за активностью российских окупантов на территории предприятия и фиксирует случаи частичного выезда местного населения из-за опасений катастрофы.

Об этом на брифинге в медиацентре "Украина — Укринформ" рассказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.

По ее словам, в случае подрыва предприятия в первую очередь пострадают российские военные, а также авария может затронуть граждан Турции, Румынии и Молдовы.

"Если сравнить шантаж и приведение в действие техногенной катастрофы, связанной с Каховской ГЭС, то это была более локальная такая ситуация, но то, что связано с заводом "Титан", уже будет носить межгосударственный характер. Потому что, по оценкам специалистов, зона поражения может добраться и до других стран, в частности Турции, Румынии, Молдовы, и это должно беспокоить руководство и этих стран, и усилить международное давление", — отметила она.

По словам Гуменюк, в Крыму фиксируют случаи групповых выездов людей, люди пытаются максимально удалиться от этой зоны опасности.

Напомним, эколог предупредила о последствиях предполагаемого теракта на "Крымском титане".

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