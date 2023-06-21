Світоліна отримала вайлдкард і зіграє в основній сітці Wimbledon-2023

Головна зірка українського тенісу Еліна Світоліна виступить в основній сітці Wimbledon-2023.

Організатори туніру Великого шолома надали 28-річній українці вайлдкард, позбавивши її необхідності долати кваліфікацію.

Наприкінці березня організатори Вімблдону затвердили рейтинг тенісисток, які автоматично потраплять до основної сітки турніру. В ньому не виявилося Еліни, адже на той момент вона посідала лише лише 192-ге місце в рейтингу WTA.

Скористатися захищеним рейтингом Світоліна не мала можливості, тому їй довелося б стартувати у кваліфікації, якби не вайлдкард від організаторів турніру.

Світоліна вдев'яте зіграє в основній сітці Wimbledon. Її найкращим результатом на цьому турнірі Grand Slam є півфінал 2019 року.

Світоліна – п'ята українська тенісистка, яка потрапила до основної сітки Wimbledon-2023. Крім неї, з цієї стадії на турнірі стартуватимуть Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко та Катерина Байндль.

Основна сітка Wimbledon-2023 відбудеться від 3 до 16 липня.

Нагадаємо, минулого року Wimbledon став єдиним великим турніром, який не допустив до участі росіян і білорусів.

Через недопущення до турніру гравців з Росії та Білорусі міжнародні тенісні організації – ATP, WTA і ITF – позбавили Wimbledon-2022 рейтингових очок.

Цього року росіян і білорусів допустили до Wimbledon у нейтральному статусі за умови виконання ними низки правил. Тенісисти з РФ та Білорусі, а також їхні команди повинні підписати "декларацію про нейтралітет". Також на турнір не допустять гравців, які отримують фінансування від держав країн-агресорок.

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