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Пів міста без світла: у Сумах окупанти пошкодили ТЕЦ та електричну підстанцію

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Пів міста без світла: у Сумах окупанти пошкодили ТЕЦ та електричну підстанцію

pixabay.com

Зайнялася пожежа біля 40-ї підстанції.

У Сумах через обстріли окупантів пошкоджено ТЕЦ та електричну підстанцію. У більшій частині міста немає електроенергії. 

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Зайнялася пожежа біля 40-ї підстанції. Там працює ДСНС. За інформацією голови військової адміністрації Дмитра Живицького, в Охтирці наразі немає опалення й електроенергії. У результаті авіабомбардування там зруйновано ТЕЦ та ЖД вокзал.

Також був обстріл Недригайлова, Боромлі, Бездрика, Лебедина.

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