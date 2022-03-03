Пів міста без світла: у Сумах окупанти пошкодили ТЕЦ та електричну підстанцію

Зайнялася пожежа біля 40-ї підстанції.
У Сумах через обстріли окупантів пошкоджено ТЕЦ та електричну підстанцію. У більшій частині міста немає електроенергії.
Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.
Зайнялася пожежа біля 40-ї підстанції. Там працює ДСНС. За інформацією голови військової адміністрації Дмитра Живицького, в Охтирці наразі немає опалення й електроенергії. У результаті авіабомбардування там зруйновано ТЕЦ та ЖД вокзал.
Також був обстріл Недригайлова, Боромлі, Бездрика, Лебедина.