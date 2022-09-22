Подоляк повідомив подробиці обміну полоненими в майбутньому

Радник глави Офісу президента розповіів про формулу "обміну всіх на всіх",

Обмінний фонд російських військовополонених в Україні поповнився, особливо після Харківського контрнаступу ЗСУ.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк під час інтерв'ю "24 каналу".

Він також зазначив, що байдуже, скільки росіян потрібно міняти на наших героїв.

"Скільки потрібно, стільки і обміняємо, ми всіх обміняємо. Можемо навіть додатково авансом записати, що в майбутньому будемо віддавати всіх росіян", – зазначає Подоляк.

За його словами, обмінний фонд є, а особливо після Харківського контрнаступу.

"Але ж росіяни абсолютно байдуже ставляться до своїх людей, їм немає різниці, ти офіцер чи рядовий. Вони рядових взагалі за людей не вважають", – додав він.

Подоляк додав і інформацію щодо "часткової" мобілізації у Росії, про яку зробив заяву очільник Кремля Володимир Путін 21 вересня.

"Все, що вони (росіяни - ред.) забирають, вони це роблять під примусом, бо є така складова війни і є посередники, при яких ти не скажеш, що нам байдуже. Бо росія ж продовжує вдавати, що вони дотримуються певних цивілізаційних правил, хоча ми ж розуміємо, що такого немає.

Росія – це варварська держава, "гілка неандертальців", її розвиток пішов окремо, вони маскувалися", – сказав Подоляк.

Сьогодні обговорюють формулу обміну "всі на всіх". І в цьому активну роль буде приймати ООН, якщо зможе, бо вона це і лобіює.

Однак, за првиласи, Подоляк не назвав конкретну кількість полонених.

"Йдеться про декілька тисяч з одного і іншого боку", – зазначив радник.

На думку Михайла Подоляка, важливо, щоб надалі переговори йшли так само, які і по обміну цих 215 людей.

"В нас дуже ефективний штаб щодо обміну, який очолює команда Кирила Буданова, зокрема Дмитро Усов", – каже він.

За словами Подоляка, ця команда "аналітично до всього підходить, оновлює верифіковані дані щодо прізвищ наших військовополонених. І вони постійно в комунікації з російською стороною, і так ми отримуємо можливість обміняти людей".

Нагадаємо, 21 вересня, диктатор Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію. Диктатор у зверненні до народу РФ наголосив, що мовляв, проти Росії воює "колективний Захід", тому таке рішення є вимушеним.