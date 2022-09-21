"Не такий страшний чорт": експерт прокоментував вплив мобілізації в РФ на перебіг війни

Оголошення часткової мобілізації в Росії суттєво не вплине на перебіг її війни, яку країна-агресорка розпочала проти України.

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що указ диктатора Володимира Путіна викличе проблеми всередині самої країни. Справа у тому, що фактично під примусом будуть віддавати до війська тих чоловіків, які цього не хочуть.

Про це він сказав у коментарі РБК.Україна.

Експерт вважає, що путінський указ викличе спротив у всіх регіонах Російської Федерації.

"Яким чином може вплинути на хід війни? Лише в плані того, що тепер це Росію штовхає на проблеми всередині її ж країни. Бо всі росіяни, які хотіли брати участь у бойових діях - вони вже на території України", - пояснює Селезньов.

Експерт вважає, що Кремлю навряд чи вдасться у повному обсязі мобілізування ще 300 тисяч військових, про що заявив мініср оборони Сергій Шойгу.

Селезньов наголошує, виступ "фюрера" Путіна сприйняття його погроз "звучать вже не так", як було 24 лютого. "Та й не такий страшний чорт, як його малюють", - підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, 21 вересня, російський диктатор Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію. Диктатор у зверненні до народу РФ наголосив, що мовляв, проти Росії воює "колективний Захід", тому таке рішення є вимушеним.

Читайте також: