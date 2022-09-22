Подоляк сообщил подробности обмена пленными в будущем

Советник главы Офиса президента рассказал о формуле "обмена всех на всех",

Обменный фонд российских военнопленных в Украине пополнился, особенно после Харьковского контрнаступления ВСУ.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время интервью "24 каналу".

Он также отметил, что безразлично, сколько россиян нужно менять на наших героев.

"Сколько нужно, столько и обменяем, мы всех обменяем. Можем дополнительно авансом записать, что в будущем будем отдавать всех россиян", — отмечает Подоляк.

По его словам, обменный фонд есть, особенно после Харьковского контрнаступления.

"А ведь россияне абсолютно безразлично относятся к своим людям, им нет разницы, ты офицер или рядовой. Они рядовых вообще за людей не считают", – добавил он.

Подоляк добавил и информацию о "долевой" мобилизации в России, о которой сделал заявление глава Кремля Владимир Путин 21 сентября.

"Все, что они (россияне — ред.) забирают, они это делают под принуждением, потому что есть такая составляющая войны и есть посредники, при которых ты не скажешь, что нам безразлично. Потому что россия продолжает делать вид, что они соблюдают определенные цивилизационные правила", хотя мы понимаем, что такого нет.

Россия – это варварское государство, "ветвь неандертальцев", его развитие пошло отдельно, они маскировались", – сказал Подоляк.

Сегодня обсуждают формулу обмена "все на всех". И в этом активную роль будет принимать ООН, если сможет, потому что это и лоббирует.

Однако, по привычке, Подоляк не назвал конкретное количество пленных.

"Речь идет о нескольких тысячах с одной и другой стороны", — отметил советник.

По мнению Михаила Подоляка, важно, чтобы в дальнейшем переговоры шли так же, как и по обмену этих 215 человек.

"У нас очень эффективный штаб по обмену, который возглавляет команда Кирилла Буданова, в частности, Дмитрий Усов", — говорит он.

По словам Подоляка, эта команда "аналитически ко всему подходит, обновляет верифицированные данные по фамилиям наших военнопленных. И они постоянно в коммуникации с российской стороной, и так мы получаем возможность обменять людей".

Напомним, 21 сентября, диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Диктатор в обращении к народу РФ подчеркнул, что мол против России воюет "коллективный Запад", поэтому такое решение является вынужденным.