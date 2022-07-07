Понад 70% російських ракет не досягають цілі – Генштаб ЗСУ

Понад 70% випущених російськими військами по Україні некерованих снарядів та керованих авіаційних ракет не досягають своєї цілі. Вони влучають у поле, море або поза межами розташування українських військ.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснили 6443 літаковильоти оперативно-тактичної авіації та завдала 626 ударів крилатими ракетами типу "Іскандер" і "Калібр".

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу 7 липня.

За його словами, дії української сторони свідчать про досить високу ефективність функціонування наявної системи ППО та майстерність бойових обслуг зенітних ракетних комплексів.

"Більшість авіаційних ударів, яких завдає противник, не досягають поставленої цілі. Понад 70% випущених некерованих снарядів та керованих авіаційних ракет влучають у поле, море або поза межами розташування наших військ, що свідчить про надійну систему ППО, а також небажання російських пілотів заходити в зону ураження наших засобів ППО та ризикувати своїм життям заради виконання злочинних наказів свого керівництва", – пояснив Громов.

Він також повідомив, що лише протягом 5 липня окупанти запустили 27 ракет по об'єктах критичної інфраструктури, цивільних та військових об'єктах. Загарбники завдали 14 авіаударів по об'єктах військової інфраструктури, районах, позиціях розміщення українських військ.

Нагадаємо, загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігається ще на три місяці, адже Мінськ подовжив заборону на польоти біля спільного кордону.

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