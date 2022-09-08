"Повільний, але значущий": у Пентагоні оцінили прогрес ЗСУ на полі бою

ЗСУ мають "повільний, але значущий прогрес" на полі бою. Росіяни зазнають втрат і не можуть просуватися вперед.

Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль, передає Reuters.

За словами Каля, справи України на полі бою значно кращі, ніж у противника.

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"Ще поки зарано про щось говорити. На мою думку, українці роблять повільний, але значущий прогрес. І ми подивимося, як справи розвиватимуться далі. Але я, безумовно, думаю, що зараз на півдні справи кращі в української сторони, аніж у російської", - сказав Каль.

Нагадаємо, за тиждень після початку нового контрнаступу українські війська досягають успіхів на півдні, маючи амбітну мету — повернути більшу частину окупованої Росією Херсонщини до кінця року.

"Те, що ми побачили в Херсонській області, — це продовження наступальних операцій українців. Вони продовжують певний рух вперед. Ми знаємо, що вони відбили деякі села", — сказав прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер.

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