ЗСУ відбили атаки окупантів на 8 ділянках на Донеччині - Генштаб

Російські окупанти і далі намагаються наступати на Донеччині.

ЗСУ вдалося відбити ворожі атаки на кількох ділянках.

Про ситуацію на фронті йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Наші воїни успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що ЗСУ у Харківській області "закобзонили" підрозділ мотострілків РФ, який був в обороні.

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