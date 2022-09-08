ЗСУ відбили атаки окупантів на 8 ділянках на Донеччині - Генштаб

Російські окупанти і далі намагаються наступати на Донеччині.
ЗСУ вдалося відбити ворожі атаки на кількох ділянках.
Про ситуацію на фронті йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Наші воїни успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка", - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо, що ЗСУ у Харківській області "закобзонили" підрозділ мотострілків РФ, який був в обороні.
Читайте також: