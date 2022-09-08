Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ відбили атаки окупантів на 8 ділянках на Донеччині - Генштаб

Дата публікації
Перегляди
503
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ відбили атаки окупантів на 8 ділянках на Донеччині - Генштаб

Російські окупанти і далі намагаються наступати на Донеччині.

ЗСУ вдалося відбити ворожі атаки на кількох ділянках.

Про ситуацію на фронті йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Наші воїни успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що ЗСУ у Харківській області "закобзонили" підрозділ мотострілків РФ, який був в обороні.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація