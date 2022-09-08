"Медленный, но значимый": в Пентагоне оценили прогресс ВСУ на поле боя

ВСУ имеют "медленный, но значимый прогресс" на поле боя. Россияне терпят потери и не могут продвигаться вперед.

Об этом заявил замминистра обороны США Колин Каль, передает Reuters.

По словам Каля, дела Украины на поле боя значительно лучше, чем у противника.

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"Еще пока рано о чем-то говорить. По-моему, украинцы делают медленный, но значимый прогресс. И мы посмотрим, как дела будут развиваться дальше. Но я, безусловно, думаю, что сейчас на юге дела лучше у украинской стороны, чем у российской", – сказал Каль.

Напомним, через неделю после начала нового контрнаступления украинские войска преуспевают на юге, имея амбициозную цель — вернуть большую часть оккупированной Россией Херсонщины до конца года.

"То, что мы увидели в Херсонской области — это продолжение наступательных операций украинцев. Они продолжают определенное движение вперед. Мы знаем, что они отбили некоторые села", — сказал пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер.

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