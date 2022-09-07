Окупанти не можуть навіть зімітувати "референдум" на Херсонщині: у розвідці пояснили чому

Окупанти не можуть навіть зімітувати псевдореферендум на Херсонщині через спротив місцевого населення та активні дії ЗСУ.

У розвідці пояснили, що псевдоволевиявлення росіянам не дають підготувати Збройні Сили України та місцеве населення, яке чинить опір.

Про це українська розвідка повідомила у Телеграмі з посиланням на представника ГУР МО Андрія Юсова.

"Звичайно, вони можуть оголосити якусь дію, але суть псевдореферендуму – це, все ж таки, імітація якоїсь легітимності процесу. Так-от ані Збройні Сили України, ані суспільство в цілому не дають росіянам навіть можливості імітувати цей процес. І, звичайно, світ одразу відкине і навіть саму спробу подібного референдуму – це буде несерйозно. Я думаю, що самі окупанти розуміють безперспективність навіть спроб серйозно підходити до так званих референдумів", – зазначив представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, бійці спецназу Головного управління розвідки МО провели спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській Запорізької області, внаслідок чого було знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому, склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Всі друковані матеріали – знищено.

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