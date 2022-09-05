Гауляйтер Кирило Стремоусов заявив, що "референдум" на тимчасово окупованій Херсонщині поки не проводитимуть.

Зрадник України стверджує, що це нібито через "заходи безпеки".

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Херсонська область готова до проведення референдуму щодо входження до РФ, але була взята пауза через безпекову ситуацію", - заявив гауляйтер.

Нагадаємо, українська армія веде активні контрнаступальні дії на південному напрямку, і хоча просування підрозділів ЗСУ є досить повільним, воно відбувається за узгодженим планом. Наразі військові прагнуть послабити передові російські сили, використовуючи далекобійну артилерію та ракети для ураження стратегічних об'єктів у тилу ворога. Україна сподівається відвоювати регіон, не вступаючи у криваві вуличні бої.

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