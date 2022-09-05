Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гауляйтер Стремоусов заявив, що "референдум" на окупованій Херсонщині поки не проводитимуть

Дата публікації
Перегляди
20к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Гауляйтер Стремоусов заявив, що "референдум" на окупованій Херсонщині поки не проводитимуть

Скриншот з відео

Гауляйтер Кирило Стремоусов заявив, що "референдум" на тимчасово окупованій Херсонщині поки не проводитимуть.

Зрадник України стверджує, що це нібито через "заходи безпеки". 

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди. 

"Херсонська область готова до проведення референдуму щодо входження до РФ, але була взята пауза через безпекову ситуацію", - заявив гауляйтер. 

Нагадаємо, українська армія веде активні контрнаступальні дії на південному напрямку, і хоча просування підрозділів ЗСУ є досить повільним, воно відбувається за узгодженим планом. Наразі військові прагнуть послабити передові російські сили, використовуючи далекобійну артилерію та ракети для ураження стратегічних об'єктів у тилу ворога. Україна сподівається відвоювати регіон, не вступаючи у криваві вуличні бої.

Читайте також:

Звільнення Херсона: на Антонівському мосту сталися три потужні вибухи

Звільнення Херсона: на Антонівському мосту сталися три потужні вибухи

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
20к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація