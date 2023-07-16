Повітряна тривога оголошена в низці областей України

Сирени пролунали в 8 регіонах.
У ніч проти неділі, 16 липня, у низці областей України оголошена повітряна тривога.
Про поширення повітряної небезпеки свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.
Сирени пролунали в Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій областях. На Луганщині та в тимчасово окупованому Криму повітряна тривога оголошена поки що постійно.
Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу атаки балістичними ракетами в регіонах, де оголошена тривога. А в Сумській і Полтавській областях зафіксовано ще й загрозу атаки БпЛА.
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