Повітряна тривога оголошена в низці областей України

У ніч проти неділі, 16 липня, у низці областей України оголошена повітряна тривога.

Про поширення повітряної небезпеки свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Сирени пролунали в Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій областях. На Луганщині та в тимчасово окупованому Криму повітряна тривога оголошена поки що постійно.

Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу атаки балістичними ракетами в регіонах, де оголошена тривога. А в Сумській і Полтавській областях зафіксовано ще й загрозу атаки БпЛА.