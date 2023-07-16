Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

В ночь на воскресенье, 16 июля, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки баллистическими ракетами в регионах, где объявлена тревога. А в Сумской и Полтавской областях зафиксирована еще и угроза атаки БпЛА.