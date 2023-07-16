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Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1918
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Сирены прозвучали в Украине 16 июля / Фото: ТСН.ua

Сирены прозвучали в 8 регионах.

В ночь на воскресенье, 16 июля, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки баллистическими ракетами в регионах, где объявлена тревога. А в Сумской и Полтавской областях зафиксирована еще и угроза атаки БпЛА.

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Дата публикации
Просмотры
1918
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