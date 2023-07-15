Пионтковский спрогнозировал, что может привести к новому мятежу в России

Так, освобождение Бахмута может стать триггером нового мятежа. Украинское руководство это прекрасно осознает.

Об этом российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский сказал в интервью "Эспрессо".

Диктатор теряет влияние

Как отметил публицист, события 24 числа резко ослабили личную власть Владимира Путина. Впрочем, так всегда происходит в криминальной структуре: власть "пахана", говорит Пионтковский, основывается на безоговорочном повиновении всех участников "банды".

"Если кто-то бросает вызов, за который не впоследствии был наказан, это автоматически ослабляет власть пахана и открывает путь к таким попыткам в дальнейшем", – акцентирует Пионтковский.

Видим, что это мог сделать самый обычный уголовник Пригожин, поэтому генерал Попов решил, что он – профессиональный военный – может тоже высказать такие же претензии своему начальству.

"Это свидетельствует о полной потере Путиным управления. Это может произойти не за один день, но это отразится на боеспособности российских войск", – объяснил оппозиционер.

В верхушке все взорвется

На протяжении многих месяцев вокруг Бахмута идут ожесточенные бои. С военной точки зрения город, возможно, не имеет столь большого значения. К примеру, освобождение Мелитополя гораздо важнее по сравнению с освобождением Бахмута. Однако, уверен публицист, это может привести к конфликту среди военно-политического руководства РФ.

"Но учитывая кризисную ситуацию в России, уверяю вас, увольнение Бахмута, украинское руководство это прекрасно понимает и сосредотачивается на этой задаче, станет триггером взрыва в российской военно-политической верхушке. Представляете, как заиграют нарративы: Пригожин уволил Бахмут, а Шойгу Герасимов и Путин – извиняюсь, позволю себе процитировать высказывания господина Пригожина – снова просрали. И вот тогда таких поповых и таких спартаков появится очень много", – добавил Андрей Пионтковский.

Заметим, что после мятежа Пригожина в России начались чистки генералов. Так, по меньшей мере 10 человек лишены свободы, а 15 – уволены с должности.

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