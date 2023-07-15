Піонтковський спрогнозував, що може призвести до нового заколоту в Росії

Так, звільнення Бахмута може стати тригером нового заколоту. Українське керівництво це чудово усвідомлює.

Про це російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський сказав в інтерв'ю "Еспресо".

Диктатор втрачає вплив

Як зауважив публіцист, події 24-го числа різко послабили особисту владу Володимира Путіна. Втім, так завжди відбувається в кримінальній структурі: влада "пахана", каже Піонтковський, ґрунтується на беззаперечній покорі всіх учасників "банди".

"Якщо хтось кидає виклик, за який не був згодом покараний, це автоматично послаблює владу пахана й відкриває шлях до таких спроб надалі", – акцентує Піонтковський.

Бачимо, що це міг зробити звичайнісінький кримінальник Пригожин, відтак генерал Попов вирішив, що він – професійний поважний військовий – може теж висловити такі самі претензії своєму начальству.

"Це свідчить про повну втрату Путіним керування. Це може статися не за один день, але це позначиться на боєздатності російських військ", – пояснив опозиціонер.

У верхівці все вибухне

Впродовж багатьох місяців довкола Бахмута точаться запеклі бої. З військової точки зору місто, можливо, не має такого великого значення. До прикладу, звільнення Мелітополя набагато вагоміше порівняно зі звільненням Бахмута. Однак, переконаний публіцист, це може призвести до конфлікту серед військово-політичного керівництва РФ.

"Але з огляду на кризову ситуацію в Росії, запевняю вас, звільнення Бахмута, українське керівництво це чудово розуміє й зосереджується на цьому завданні, стане тригером вибуху в російській військово-політичній верхівці. Уявляєте, як заграють наративи: Пригожин звільнив Бахмут, а Шойгу, Герасимов і Путін – перепрошую, дозволю собі процитувати висловлення пана Пригожина – знову просрали. І ось тоді таких попових і таких спартаків з'явиться дуже багато", – додав Андрій Піонтковський.

Зауважимо, після заколоту Пригожина у Росії почалися чистки генералів. Так, щонайменше 10 осіб позбавлені волі, а 15 – звільнені з посади.

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