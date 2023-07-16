“Попрацював би у барі”: Воллес покине посаду міністра оборони Британії і піде з політики

Очікується, що перестановки в британському уряді відбудуться у вересні 2023 року.

Британський політик-консерватор Бен Воллес, який найдовше очолював міністерство оборони Великої Британії, підтвердив, що покине посаду під час наступних перестановок в уряді і не буде балотуватися до парламенту. Очікується, що зміни в британському уряді відбудуться у вересні 2023 року.

Про це він сказав в інтерв’ю The Times у суботу, 15 липня.

“Я прийшов у політику в парламенті Шотландії в 1999 році. Це 24 роки. Я провів більше семи років із трьома телефонами біля ліжка”, — пояснив він своє рішення.

На запитання, для чого йому були аж три телефони, Воллес відповів: “Секрет, секрет і секрет”.

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Очільник британського Міноборони заявив, що однією з причин його відходу від політики є бажання проводити більше часу зі своєю сім’єю, зокрема із трьома своїми дітьми.

Відповідаючи на запитання, чим він планує зайнятися після відставки, 53-річний Воллес пожартував, що "радий був би попрацювати в барі", а загалом хотів би "просто робити щось зовсім інше", не пов'язане з політикою.

Бен Воллес до свого приходу в політику після закінчення школи працював лижним інструктором в Австрії, служив капітаном у Шотландській гвардії та працював в аерокосмічній промисловості. Свого часу його вважали потенційним кандидатом на пост лідера консерваторів та прем’єр-міністра Британії.

Нагадаємо, під час саміту НАТО міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зробив зауваження Україні за зайву наполегливість у проханнях про допомогу. Воллес попросив Україну бути більш вдячною і додав, що союзники – "не Amazon". У відповідь Зеленський заявив, що "не знає, як ще українцям потрібно подякувати" за надану Заходом допомогу, і запропонував Воллесу написати йому, як це потрібно зробити.

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