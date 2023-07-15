Історія абсолютно надумана та прикрашена: в Офісі президента про конфлікт через заяву Воллеса

Історія про нібито конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом абсолютно надумана та прикрашена, вона не має жодних підтекстів.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі телемарафону 15 липня.

"Не те що після Вільнюсу – під час Вільнюсу переговорили... Міністр оборони Рєзніков сидів поруч з міністром оборони Воллесом. Мали шанс не лише переговорити, а зрозуміти, що ця історія абсолютно надумана, прикрашена, не має жодних підтекстів", - зазначив він.

Жовква додав, що була окрема зустріч президента України з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, на якій говорили про подальшу допомогу в сфері озброєння.

"Британія підтримує нас, чіткий наш партнер по нашим прагненням у Північноатлантичному Альянсі... Тому інтриги немає, працюємо в нормальному режимі", - резюмував заступник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, після того, як президент Володимир Зеленський розкритикував позицію НАТО щодо України і заявив, що "невизначеність – це слабкість", міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зробив зауваження Україні за зайву наполегливість у проханнях про допомогу. Воллес попросив Україну бути більш вдячною і додав, що союзники – "не Amazon".

На що Володимир Зеленський у межах саміту НАТО у Вільнюсі відповів, що не розуміє, що мав на увазі британський міністр. "Як ще нам потрібно подякувати. Нехай він напише мені, як потрібно мені подякувати людям, щоб уже ми повністю були вдячні. А ще можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто", – сказав Зеленський.

Читайте також: