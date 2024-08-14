Ракетна атака по Одесі: що відомо про наслідки

За попередньою інформацією в місті є "прильот" у припортову інфраструктуру.

Ввечері середи, 14 серпня, росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. За попередньою інформацією, є влучення ракети "Іскандер-М".

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в ефірі "КИЇВ24".

"Можемо підтвердити той факт, що ворог дійсно сьогодні атакував Одесу балістикою з території тимчасово окупованого Криму. Попередньо – це "Іскандер-М". Наскільки мені відомо, є влучення. Там працюють відповідні служби", – сказав речник.

Братчук додав, що детальну інформацію про наслідки атаки повідомить Одеська ОВА після виконання всіх дій, які необхідні для безпеки рятувальної операції.

"Обласна військова адміністрація або військові повідомлять про наслідки цього прильоту. На жаль, дійсно, це так. Сподіваюсь, що постраждалих у нас не буде.Це був би найголовніший, як на мене, підсумок такої атаки", – підсумував Сергій Братчук.

За годину голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог влучив ракетою у припортову цивільну інфраструктуру.

"Одна людина, водій зерновоза, отримав поранення. Нині постраждалий шпиталізований в лікарню у стані середнього ступеня важкості. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", - написав голова ОВА.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про першочергову евакуацію на Сумщині через постійний російський терор. Евакуації підлягають жителі 183 населених пунктів 15 територіальних громад Сумської області.

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