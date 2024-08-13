Реал Мадрид – Аталанта: де дивитися і ставки букмекерів на матч за Суперкубок УЄФА

У середу, 14 серпня, відбудеться поєдинок за Суперкубок УЄФА між мадридським "Реалом" та "Аталантою" з Бергамо.

Суперники зіграють на стадіоні "Народови" у Варшаві (Польща). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Минулого сезону іспанський клуб, за який виступає український голкіпер Андрій Лунін, став переможцем Ліги чемпіонів. У фіналі "вершкові" розібралися з дортмундською "Боруссією" (2:0).

Італійська команда виграла Лігу Європи, розгромивши у фіналі леверкузенський "Баєр" (3:0).

Де дивитися матч Реал Мадрид – Аталанта

В Україні поєдинок "Реал" Мадрид – "Аталанта" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Реал Мадрид – Аталанта

Абсолютним фаворитом поєдинку за Суперкубок УЄФА букмекери вважають мадридський гранд.

На перемогу команди Карло Анчелотті в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,58. Нічия – 4,65. Виграш "Аталанти" за підсумками 90 хвилин зустрічі – 6,40.

Підсумковий тріумф "Реала" в Суперкубку УЄФА оцінений коефіцієнтом 1,27. Успіх підопічних Джан П'єро Гасперіні з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті – 3,90.

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