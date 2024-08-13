Реал Мадрид – Аталанта: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА

Текстовий репортаж поєдинку між переможцями Ліги чемпіонів та Ліги Європи минулого сезону.

У середу, 14 серпня, мадридський "Реал" та "Аталанта" з Бергамо позмагаються в матчі за Суперкубок УЄФА-2024.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Народови" у Варшаві (Польща). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Минулого сезону іспанський клуб, за який виступає український голкіпер Андрій Лунін, став переможцем Ліги чемпіонів. У фіналі "вершкові" розібралися з дортмундською "Боруссією" (2:0).

Італійська команда виграла Лігу Європи, розгромивши у фіналі леверкузенський "Баєр" (3:0).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку "Реал" Мадрид – "Аталанта".