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Реал Мадрид – Аталанта: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА

Реал Мадрид – Аталанта: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА

Килиан Мбаппе может дебютировать за мадридский "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА / Фото: Associated Press

Текстовый репортаж поединка между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона.

В среду, 14 августа, мадридский "Реал" и "Аталанта" с Бергамо сразятся в матче за Суперкубок УЕФА-2024.

Поединок состоится на стадионе "Народовы" в Варшаве (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В прошлом сезоне испанский клуб, за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, стал победителем Лиги чемпионов. В финале "сливочные" разобрались с дортмундской "Боруссией" (2:0).

Итальянская команда выиграла Лигу Европы, разгромив в финале леверкузенский "Байер" (3:0).

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка "Реал" Мадрид – "Аталанта".

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