Ракетная атака по Одессе: что известно о последствиях

По предварительной информации в городе есть "прилет" по припортовой инфраструктуре.

Вечером среды, 14 августа, россияне атаковали Одессу баллистическими ракетами. По предварительной информации, есть попадание ракеты "Искандер-М".

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук в эфире "КИЕВ24".

"Можем подтвердить тот факт, что враг действительно сегодня атаковал Одессу баллистикой с территории временно оккупированного Крыма. Предварительно – это "Искандер-М". Насколько мне известно, есть попадания. Там работают соответствующие службы", – сказал спикер.

Братчук добавил, что подробную информацию о последствиях атаки сообщит Одесская ОВА после выполнения всех действий, необходимых для безопасности спасательной операции.

"Областная военная администрация или военные сообщат о последствиях этого прилета. К сожалению, действительно, это так. Надеюсь, что пострадавших у нас не будет. Это был бы самый главный, по-моему, итог такой атаки", — подытожил Сергей Братчук.

Через час глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг попал ракетой в припортовую гражданскую инфраструктуру.

"Один человек, водитель зерновоза, получил ранения. В настоящее время пострадавший госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", — написал глава ОВА.

Напомним, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о первоочередной эвакуации в Сумской области из-за постоянного российского террора. Эвакуации подлежат жители 183 населённых пунктов 15 территориальных общин Сумской области.

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