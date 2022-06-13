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Ракетні удари по Прилуках: влада евакуйовує жителів чотирьох сіл

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Ракетні удари по Прилуках: влада евакуйовує жителів чотирьох сіл

Фото: Associated Press

Російські окупанти 13 червня ракетами обстріляли місто Прилуки Чернігівської області.

Через потужну пожежу, яка сталась після ракетних ударів, влада області евакуйовує жителів чотирьох сіл біля Прилук. 

Про це повідомив директор департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергій Болдирєв, пише "Суспільне". 

Евакуацію оголошено в селах Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець Прилуцького району. 

"Причина — через ракетні удари є загроза поширення пожежі", - наголосив посадовець. 

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Прилуки, що у Чернігівській області.

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