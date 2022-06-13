Росія завдала ракетного удару по Прилуках - голова Чернігівської ОВА

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Прилуки, що у Чернігівській області.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Щойно стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по Прилуках. Зафіксовано "прильоти" 3 ракет. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - написав він та закликав не вказувати місця "прильотів".

Водночас влучання трьох ворожих ракет 13 червня о 13:15 у Прилуках підтвердили в в ОК "Північ".

Варто зазначити, що перед цим у багатьох областях України лунала повітряна тривога, а телеграм-канали повідомляли про виліт ракет з території РФ. Після цього з'явилася інформація про вибухи у Чернігівській області.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 110-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: