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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни вдарили по Харкову: що відомо про постраждалих

Удар прийшовся по АЗС. Є попередня інформація про постраждалих.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Росіяни вдарили по Харкову: що відомо про постраждалих

Удар дроном прийшовся по АЗС Харкова / © ТСН

Ввечері 5 серпня внаслідок удару ворожим дроном типу «Молнія» по Київському району міста Харків, за попередньою інформацією, постраждала 20-річна дівчина.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Одна постраждала жінка на дану хвилину», — повідомив він о 21:46 год.

Також стало відомо, що ворожий БпЛА влучив у АЗС. А 20-річна жінка, що постраждала внаслідок атаки, шпиталізована.

«Медики надають всю необхідну допомогу», — сказав голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Тим часом у ЗСУ повідомили, що ворог хоче захопити Куп’янськ до Дня Незалежності, але бійці тримають там оборону та зривають плани агресора.

командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Федоренко наголосив, що противник буде продовжувати активні бойові дії на Харківщині. Але піти на Київ чи Харків — навряд чи. Про це вже сказав підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

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