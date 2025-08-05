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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
396
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2 хв

У Черкасах чоловік погрожував ТЦК підривом гранати: що з ним

Правоохоронцям вдалося затримати чоловіка, який погрожував підривом гранати у Черкасах.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
У Черкасах чоловік хотів підірвати гранату, тікаючи від ТЦК

У Черкасах чоловік хотів підірвати гранату, тікаючи від ТЦК

У Черкасах 5 серпня під мостом на проспекті Хіміків чоловік погрожував підірвати дві гранати. У такий спосіб він відповів на прохання представників ТЦК надати військово-облікові документи.

Про це повідомили кореспонденти «Суспільного» з місця події.

Чоловік намагався взяти в заручники працівника ТЦК

Як повідомили в Центрі комплектування та соцпідтримки області, зловмисник намагався взяти у заручники працівника ТЦК. Там уточнили, що вранці 5 серпня його зупинили з метою перевірки облікових даних. Натомість чоловік почав поводитися неадекватно, діставши гранату.

«У ході спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК», — зазначили у відомстві.

За даними пресслужби Головного управління Нацполіції області, від 09:50 з чоловіком вели перемовини.

«На місці працює поліція. Тривають слідчі дії та ведуться перемовини з правопорушником. Просимо не наближатися до місця інциденту та не перешкоджати роботі правоохоронців», — закликали людей.

Станом на 10:20 чоловіка затримали.

Раніше неподалік Рівного 4 серпня під час доправлення військовозобов’язаного з Кременецького РТЦК та СП до центру підготовки підрозділів два цивільні автомобілі притисли до узбіччя транспорт військовослужбовців, в якому перебував військовозобовʼязаний. Його заблокували на об’їзній автодорозі міста Рівне.

Стало відомо, що під час з’їзду на узбіччя автомобіль військовослужбовців Кременецького РТЦК та СП потрапив у ДТП з одним із автомобілів порушників. Було прийняте рішення викликати поліцію та разом із водієм і військовозобов’язаним заблокуватися всередині автомобіля.

Річ у тім, що шестеро цивільних осіб поводилися агресивно та вимагали передати їм військовозобов’язаного.

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