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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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299
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У Дніпрі жінка викинула новонародженого хлопчика у пакеті на вулицю

Немовля госпіталізували до дитячої лікарні, наразі воно перебуває під наглядом медиків.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Іграшка

Іграшка / © pixabay.com

У Дніпрі на одній з вулиць чоловік знайшов у пакеті новонароджену дитину з плацентою. Поліцейські, що прибули за викликом, стабілізувати стан хлопчика, зафіксували пуповину та викликали медиків.

Про це повідомили “Суспільне” і Телеграм-канал "Дніпро Оперативний”.

Старша офіцерка з комунікацій Дніпровського районного відділу поліції № 2 Анна Пономаренко додала, що немовля шпиталізували до дитячої лікарні.

Правоохоронці встановили, що матір хлопчика — це місцева мешканка. Жителі подвір’я, де знайшли дитину, розповіли “Суспільному, дитина лежала під лавкою. З їхніх слів, породілля, можливо, не з місцевих

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею “залишення в небезпеці”. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у Кропивницькому 14-річна дівчина народила немовля. Батька дитини покарали. За даними суду, чоловік із березня по листопад 2024 року регулярно займався сексом із 14-річною дівчиною. Дорослий знав про вік неповнолітньої, проте його це не зупинило.

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