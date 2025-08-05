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У Дніпрі жінка викинула новонародженого хлопчика у пакеті на вулицю
Немовля госпіталізували до дитячої лікарні, наразі воно перебуває під наглядом медиків.
У Дніпрі на одній з вулиць чоловік знайшов у пакеті новонароджену дитину з плацентою. Поліцейські, що прибули за викликом, стабілізувати стан хлопчика, зафіксували пуповину та викликали медиків.
Про це повідомили “Суспільне” і Телеграм-канал "Дніпро Оперативний”.
Старша офіцерка з комунікацій Дніпровського районного відділу поліції № 2 Анна Пономаренко додала, що немовля шпиталізували до дитячої лікарні.
Правоохоронці встановили, що матір хлопчика — це місцева мешканка. Жителі подвір’я, де знайшли дитину, розповіли “Суспільному, дитина лежала під лавкою. З їхніх слів, породілля, можливо, не з місцевих
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею “залишення в небезпеці”. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.
Як повідомлялося, у Кропивницькому 14-річна дівчина народила немовля. Батька дитини покарали. За даними суду, чоловік із березня по листопад 2024 року регулярно займався сексом із 14-річною дівчиною. Дорослий знав про вік неповнолітньої, проте його це не зупинило.