В Черкассах мужчина угрожал ТЦК подрывом гранаты: что с ним

В Черкассах мужчина хотел взорвать гранату, убегая от ТЦК

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В Черкассах 5 августа под мостом на проспекте Химиков мужчина угрожал взорвать две гранаты. Таким образом он ответил на просьбу представителей ТЦК предоставить военно-учетные документы.

Об этом сообщили корреспонденты «Общественного» с места происшествия.

Мужчина пытался взять в заложники работника ТЦК

Как сообщили в Центре комплектования и соцподдержки области, злоумышленник пытался взять в заложники работника ТЦК. Там утром 5 августа его остановили с целью проверки учетных данных.

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«В ходе общения мужчина получил гранату, выдернул чеку, начал угрожать подрывом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК», — отметили в ведомстве.

По данным прессслужбы Главного управления Нацполиции области, с 09:50 с мужем вели переговоры.

«На месте работает полиция. Продолжаются следственные действия и ведутся переговоры с правонарушителем. Просим не приближаться к месту инцидента и не препятствовать работе стражей порядка», — призвали людей.

По состоянию на 10:20 мужчина был задержан.

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Ранее неподалеку от Ровно 4 августа во время доставки военнообязанного из Кременецкого РТЦК и СП в центр подготовки подразделений два гражданских автомобиля прижали к обочине транспорт военнослужащих, в котором находился военнообязанный. Его заблокировали на объездной автодороге Ровно.

Во время съезда на обочину автомобиль военнослужащих Кременецкого РТЦК и СП попал в ДТП с одним из автомобилей нарушителей. Было принято решение вызвать полицию и вместе с водителем и военнообязанным заблокироваться внутри автомобиля.

Дело в том, что шесть гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать им военнообязанного.