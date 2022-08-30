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Росія намагається зірвати візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС - Єрмак

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Росія намагається зірвати візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС - Єрмак

Фото: Associated Press

Місія МАГАТЕ вже прибула до України.

Росія намагається зірвати візит місії Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію, імітуючи бойові дії в Енергодарі та обстрілюючи територію біля ЗАЕС

Про це 30 серпня повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Це саме російські провокації. Зараз важливо не дати росіянам можливості брехнею та шантажем домогтися свого. Вони повинні забратися геть з української землі", - написав він.

Нагадаємо, до України прибула місія МАГАТЕ і найближчими днями попрямує до ЗАЕС. У місії три завдання: фізичний захист, ядерна безпека, гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

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