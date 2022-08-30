Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС — Ермак

Миссия МАГАТЭ уже прибыла в Украину.

Россия пытается сорвать визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле ЗАЭС.

Об этом 30 августа сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Это именно российские провокации. Сейчас важно не дать россиянам возможности ложью и шантажом добиться своего. Они должны убраться с украинской земли", — написал он.

Напомним, в Украину прибыла миссия МАГАТЭ и в ближайшие дни направится на ЗАЭС. У миссии три задачи: физическая защита, ядерная безопасность, гарантии нераспространения ядерных материалов.

МАГАТЕ уже в Киеве - какая будет важнейшая в истории агентства миссия на ЗАЭС

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