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Росія вивела у Чорне море більше кораблів: скільки серед них ракетоносіїв

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Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Росія вивела у Чорне море більше кораблів: скільки серед них ракетоносіїв

Фото: Associated Press

Також російські судна чергують у Азовському та Середземному морях.

Росія збільшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі. Так, станом на 16 січня корабельне угрупування ворога вже складає 17 суден, з яких шість – ракетоносії.

Про це повідомляє командування Війскво-морських сил ЗСУ.

"Станом на 16.01.2023 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 17 ворожих кораблів, серед яких 6 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 30 ракети", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі, у Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети, додали в ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, що вчора, 15 січня, у Чорному морі перебувало 11 кораблів РФ, з яких 5 – ракетоносії.

Варто зазначити, що ракетоносії РФ постійно використовує під час масованих атак по Україні. Так, вони були задіяні і під час 12 масованого обстрілу 14 січня.

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Дата публікації
Перегляди
2199
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