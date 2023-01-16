Россия вывела в Черное море больше кораблей: сколько среди них ракетоносителей

Также российские суда дежурят в Азовском и Средиземном морях.

Россия увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море. Так, по состоянию на 16 января корабельная группировка врага уже составляет 17 судов, из которых шесть – ракетоносители.

Об этом сообщает командование Военно-морских сил ВСУ.

"По состоянию на 16.01.2023 в Черном море на боевом дежурстве находятся 17 вражеских кораблей, среди которых 6 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 30 ракет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля, в Средиземном море — 9 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп — 72 ракеты, добавили в ВМС ВСУ.

Напомним, что вчера, 15 января, в Черном море находилось 11 кораблей РФ, из которых 5 – ракетоносители.

Следует отметить, что ракетоносители РФ постоянно использует во время массированных атак по Украине. Так, они были задействованы и вовремя 12 массированного обстрела 14 января.

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