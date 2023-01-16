Вгатили 90 разів: на Херсонщині від ворожих обстрілів загинули три людини

Минулої доби, 15 січня, російська армія з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків 90 разів обстріляла територію Херсонської області. Троє людей загинули, 14 — поранені.

Про це повідомив в Telegram очільник ОВА Ярослав Янушевич.

За інформацією ОВА, військові РФ 21 раз обстріляли житлові квартали у Херсоні, вдарили по будівлі Червоного Хреста, міській лікарні, центру реабілітації дітей з інвалідністю, суднобудівному заводу, обʼєкту критичної інфраструктури.

Крім того, росіяни продовжують тероризувати херсонські лікарні.

"Цього разу обстріл дитячої. Внаслідок якого вибито близько 30 вікон в неонатальному корпусі. Корпус пустий. Інформація про постраждалих відсутня", - уточив Янушевич.

Читайте також: Чому Росія одержима знищенням Херсона, який називає "своїм": репортаж The Washington Post

Нагадаємо, що після звільнення 11 листопада ЗСУ Херсона, російські окупанти почали тероризувати місто постійними обстрілами. Атакують росіяни, як правило, мирні будинки, лікарні, музеї та енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого гинуть цивільні жителі міста.

У новорічну ніч внаслідок чергового обстрілу РФ постраждали 13-річний Ярослав і його 12-річна сестра. Хлопчик потрапив під ворожий обстріл двічі поспіль.

Зранку 2 січня росіяни атакували центр Берислава – обстріляли міський ринок.

24 грудня Росія обстріляла центр Херсона. Були пошкоджені будинки, спалахнуло кілька автомобілів. Постраждав також супермаркет "Сільпо", який розташований неподалік від епіцентру вибухів. Жертвами обстрілу стали 10 мирних жителів. Ще 55 людей отримали поранення.

Місцеві телеграм-канали писали, що на місці "прильотів" у місті спалахнули пожежі.

19 грудня ЗС РФ обстріляли центр Херсона та пошкодили будівлю ОВА. У місті почалися перебої в енергопостачанні.

19 листопада армія Росії обстріляла гуманітарну точку під час роздачі хліба на Херсонщині. Внаслідок російської атаки кілька мешканців отримали поранення. Крім того, мінування території області росіянами також спричинило людські жертви.

15 листопада речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Херсон "залишається столицею області у складі РФ". Він тоді повідомив, що Кремль не змінював статусу "суб'єкта РФ" після відходу російської армії на лівий берег Дніпра Херсонської області.

Помста росіян за деокупацію: за 4 місяці знищили половину села під Херсоном

Читайте також: