Росія залучить на війну проти України строковиків – ЦНС

Російських строковиків хочуть залучити до участі в бойових діях на ТОТ.

В Росії хочуть залучити строковиків до участі в бойових діях на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що питання з відбору строковиків до бойових підрозділів курує ФСБ Росії.

Регіональні управління ФСБ повинні будуть відбирати призовників у військових комісаріатах за власними критеріями, щоб замість Збройних сил Російської Федерації вони йшли до спецслужби.

"Для забезпечення цих заходів із високою ймовірністю запровадять нову систему фінансових доплат, яка передбачає виконання стрибків із парашутом із літального апарату відповідно до програми (плану) оперативно-бойової, навчальної підготовки, а також під час проведення оперативно-бойових заходів", - уточнили ЦНС.

Нагадаємо, в Росії пропонують відзначати "день вторгнення до України".

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