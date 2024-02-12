Россия привлечет на войну против Украины срочников — ЦНС

Российских срочников хотят привлечь к участию в боевых действиях на ВОТ.
В России хотят привлечь срочников к участию в боевых действиях на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что вопрос по отбору срочников в боевые подразделения курирует ФСБ России.
Региональные управления ФСБ должны будут отбирать призывников в военных комиссариатах по своим критериям, чтобы вместо Вооруженных сил Российской Федерации они шли в спецслужбу.
"Для обеспечения этих мероприятий с высокой вероятностью внедрят новую систему финансовых доплат, которая предусматривает выполнение прыжков с парашютом из летательного аппарата в соответствии с программой (планом) оперативно-боевой, учебной подготовки, а также во время проведения оперативно-боевых мероприятий", — уточнили ЦНС .
Напомним, в России предлагают отмечать "день вторжения в Украину".
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